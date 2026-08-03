Расчет «Бастиона» запустил ракеты «Оникс» в Баренцевом море

Крылатые сверхзвуковые ракеты «Оникс» запустил расчет береговых комплексов «Бастион» в рамках масштабных учений в Баренцевом море. Корреспондент Zvezdanews Елена Сивонен рассказала, как прошел пуск.

В Баренцево море - на масштабные учения - выходит отряд боевых кораблей. В составе подлодка «Орел», фрегат «Адмирал Головко» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» - тоже в боевом ордере.

За автоматной очередью звучит пулеметная. Стрелки отражают атаку БЭК: безэкипажных катеров условного противника. Так охраняют крейсер «Маршал Устинов». Корабль под надежной защитой.

«Тренировки обязательны. Как говорится, тяжело в учении - легко в бою. В случае опасности применим вооружение», - поделился стрелок Владимир.

От нападения с воздуха прикрывает комплекс радиоэлектронного подавления. Ставит пассивные помехи, то есть ложные цели. Они дезориентируют системы наведения противника. В дело вступает артустановка АК-630 - средство ближней самообороны крейсера. Поражает воздушные цели на расстоянии до четырех километров. Новая вводная: пока еще далеко, за горизонтом, в 300-ах километрах, - группа кораблей условного неприятеля. Навстречу ему идет наш отряд.

«Арктический "Бастион" называют крепостью на колесах. Комплекс отличает высокая мобильность, благодаря шасси повышенной проходимости. Работать он может автономно, без пополнения запасов, до пяти суток», - отметила Сивонен.

Через пять минут машины в полной боевой готовности. Расчет получает целеуказания. До вражеской группировки 260 километров. Звучит команда «Пуск». И вот он - полет крылатой ракеты «Оникс».

«Все цели у нас достигаются, все мы умеем, все можем. И данное направление под нашей защитой, можно не переживать по этому поводу», - подчеркнул командир дивизиона БРК «Бастион» с позывным Зевс.

Ракета «Оникс» сверхзвуковая. Ее сложно перехватить системами противоракетной обороны. Через шесть минут, а точнее, через 353 секунды она достигает цели.

В это же время в море по вражеской группировке «Калибром» - этим российским «испепелителем» по классификации НАТО, из-за его мощных точечных ударов - бьет фрегат «Адмирал Головко». Свою задачу расчет ракетно-артиллерийской боевой части выполняет на отлично. Есть попадание по цели. Уже после стрельбы командир шутит: их личная примета об успешном пуске и в этот раз работает.

«Это в порядке вещей, что перед стрельбой никто не бреется, это даже на уровне командования, и никто не против, потому что ответственное мероприятие», - поделился командир ракетной артиллерийской боевой части Илья.

Удар наносит крейсер «Маршал Устинов». Крылатая ракета «Вулкан», разработанная как развитие комплекса «Базальт», - ее называют «убийцей авианосцев», - со сверхзвуковой скоростью летит в сторону условного противника. В развитие успеха сразу четырьмя крылатыми ракетами «Гранит» стреляет атомный подводный ракетный крейсер «Орел».

Из подводного положения - с моря и с берега - крылатые ракеты уничтожают цели одновременно. Такова особенность этих учений разнородных ударных сил Северного флота. Североморцы снова доказывают свою готовность в случае необходимости применить ракетное оружие в условиях арктических широт. И сделать это успешно.

Ранее атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Архангельск» провел ракетные стрельбы в Баренцевом море. Отмечалось, что экипаж подлодки в рамках плановой боевой подготовки выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» из подводного положения.