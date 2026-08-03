В ГД предложили новую меру поддержки для школьников к 1 сентября

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой создания ежегодной федеральной программы «Первосентябрьский капитал». Она могла бы предусматривать выплату средств на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к новому учебному году. Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

В письме Чернышов просит рассмотреть возможность разработки предложений по введению программы «Первосентябрьский капитал», которая будет включать выплату средств на каждого школьника. Размер выплат предлагается определять в зависимости от средней заработной платы в регионе и возраста ребенка.

Для учащихся начальных классов (с 1-го по 4-й) предлагается выплата в размере 25% от средней зарплаты по субъекту РФ. Для учеников средних классов (5-9-е) размер пособия мог бы составить 30%, а для старшеклассников - 35% от этой величины.

Выплаты должны осуществляться не позднее чем за месяц до начала учебного года. Это, по замыслу автора инициативы, позволит семьям своевременно приобрести все необходимое для учебного процесса, от канцелярских товаров и школьной формы до учебников и технических средств.

Чернышов считает, что реализация данной программы повысит доступность качественного образования для всех семей, независимо от уровня их доходов. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для роста рождаемости и укрепления семейных ценностей в России.

В новом учебном году школьникам 2-8 классов будут ставить оценки за поведение. В прошлом году была разработана и успешно апробирована трехуровневая система оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Выставлять их будет классный руководитель.