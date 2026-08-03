Штурмовик с позывным Осей показывает трофеи из вражеского опорника. При освобождении Любицкого у бойцов 37-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» действительно получилось все. Прошли заболоченную местность, скрытно накопили силы для прорыва обороны противника.

«В деревню шли максимально по водяной местности. Камыши нам помогали. Реку преодолевали. Зашли максимально мелкими группами потихонечку», - говорит стрелок.

Кроме преград естественных, бойцов встретили колючая проволока, растяжки, различные минные заграждения.

У бойца с позывным Чижик тоже есть трофеи. Это шевроны украинских инженерных подразделений. Они находились на позициях и как могли усложнили задачу штурмовикам.

«Они минировали вокруг своего опорного пункта поля, тропы разными боеприпасами, колючками, противотанковыми минами. Держали оборону крепко», - говорит Чижик.

Нашим саперам пришлось повозиться, чтобы расчистить проходы в минных полях. Крепкую оборону ВСУ подразделения группировки войск «Восток» разобрали ударными беспилотниками. Вээсушникам не удавалось спрятаться в зданиях, не получалось отсидеться и в лесопосадках. Воздушная разведка выявила пункты управления БПЛА противника. Операторы FPV восточной группировки влет сбивали вражеские тяжелые коптеры.

Боец с позывным Джон рассказывает, как отстреливался от вражеских FPV-шек, и тут под шумок прилетела «Баба-яга».

«Товарищ сказал: "воздух". Я поднял глаза и увидел прямо над собой огромный дрон с четырьмя пропеллерами, несущий боеголовку», - говорит он.

Стреляла вся штурмовая группа. «Баба-яга» упала, боеприпас не сдетонировал. А кто попал - уже не важно.

«В данной ситуации больше волнуешься не за себя, а за товарищей, которые находятся рядом», - делится Джон.

Бойцы Восточной группировки на улицах очередного освобожденного населенного пункта показывают нам российский триколор, который уже побывал с ними в Любицком и будет развернут еще не раз.

«Флаг, естественно, мы заберем с собой до следующего населенного пункта. Чтобы уже и там освободить всю эту территорию и торжественно его развернуть», - говорят бойцы.

Освободив Любицкое, подразделения группировки войск «Восток» расширили плацдарм вдоль реки Верхняя Терса, взяли под контроль один из путей снабжения Ореховского укрепрайона ВСУ и создали условия для дальнейшего развития наступления в Запорожской области.

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