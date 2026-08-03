Три человека погибли при столкновении двух машин в Дагестане

В результате столкновения двух машин в Дагестане три человека погибли, трое ранены. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по республике.

«На автодороге местного значения "Хасавюрт - Бамматюрт". Произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из автомобилей», - говорится в публикации на сайте ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших - двое детей. Их состояние уточняется. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 18 человек и пять единиц техники.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что на внутренней стороне 30-го километра Московской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения один человек получил смертельные травмы.