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Три человека погибли при столкновении двух машин в Дагестане

Среди пострадавших - двое детей.
Анастасия Митина 03-08-2026 04:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате столкновения двух машин в Дагестане три человека погибли, трое ранены. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по республике.

«На автодороге местного значения "Хасавюрт - Бамматюрт". Произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из автомобилей», - говорится в публикации на сайте ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших - двое детей. Их состояние уточняется. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 18 человек и пять единиц техники.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что на внутренней стороне 30-го километра Московской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения один человек получил смертельные травмы.

#в стране и мире #Автомобили #дети #Дагестан #республика дагестан #ДТП #Раненные #смертельное ДТП #машины #ГУ МЧС
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