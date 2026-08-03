МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали о способе вдвое увеличить размер страховой пенсии

При обращении на 10 лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяются коэффициенты повышения.
Анастасия Митина 03-08-2026 04:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россияне могут увеличить размер страховой пенсии вдвое при отсрочке выхода на нее на десять лет. Об этом сообщил доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что при обращении на 10 лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяются коэффициенты повышения, равные 2,32 и 2,11 соответственно. Так, если при 127 накопленных пенсионных балла оформить страховую пенсию по старости в 2026 году сразу после возникновения такого права, ее размер составит 29 493,21 рубля. Но если гражданин сознательно не обращался за выплатами до 2026 года при достижении пенсионного возраста еще 10 лет назад, то с учетом премиальных коэффициентов его пенсия составит 66 411,46 рубля.

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального стажа работы. На общих основаниях выйти на пенсию могут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 года.

Ранее депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила Zvezdanews, что около 7 300 000 работающих пенсионеров получат индексацию пенсии в пределах трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за период работы за 2025 год. Общая сумма надбавки будет составлять до 450 рублей.

#отсрочка #законодательство #пенсия #пенсионеры #страховая пенсия #выход на пенсию #пенсионные баллы #пенсионные коэффициенты #Игорь Балынин
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 