Россиянам рассказали о способе вдвое увеличить размер страховой пенсии

Россияне могут увеличить размер страховой пенсии вдвое при отсрочке выхода на нее на десять лет. Об этом сообщил доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что при обращении на 10 лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяются коэффициенты повышения, равные 2,32 и 2,11 соответственно. Так, если при 127 накопленных пенсионных балла оформить страховую пенсию по старости в 2026 году сразу после возникновения такого права, ее размер составит 29 493,21 рубля. Но если гражданин сознательно не обращался за выплатами до 2026 года при достижении пенсионного возраста еще 10 лет назад, то с учетом премиальных коэффициентов его пенсия составит 66 411,46 рубля.

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального стажа работы. На общих основаниях выйти на пенсию могут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 года.

Ранее депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила Zvezdanews, что около 7 300 000 работающих пенсионеров получат индексацию пенсии в пределах трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за период работы за 2025 год. Общая сумма надбавки будет составлять до 450 рублей.