В Британии морячка попала в тюрьму после домогательств к сослуживцам

В Великобритании морячка Сайсан Доусетт попала в военную тюрьму на полтора года за сексуальные домогательства против сослуживцев из Королевского военно-морского флота. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«В суде прозвучало, что многие потерпевшие неохотно сообщали о систематических преступлениях, поскольку им было стыдно за то, что нападения совершала женщина-офицер, занимавшая более низкую должность», - передает издание.

Отмечается, что Доусетт служила офицером младшего звена. Суду стало известно, что она домогалась как минимум четырех людей на борту.

Известно, что Доусетт трогала моряков за гениталии на глазах других мужчин, шлепала женщин по ягодицам и сжимала их грудь. Обычно она приставала к новоприбывшим, рассчитывая, что они не будут жаловаться на нее. Адвокат морячки пытался оправдать ее действия аутизмом, но это не убедило суд.

Ранее американского певца и актера, лидера группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к четырем несовершеннолетним. Отмечалось, что первый инцидент произошел в 2002 году в ванной мотеля в Лас-Вегасе, когда пострадавшей было 17 лет. Однако речь шла только о прикосновениях.