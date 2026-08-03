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Братская могила ВСУ: как идет работа по зачистке Красного Лимана в ДНР

Поражение любых вражеских средств доставки сделало безвыходным положение украинской группировки.
Варвара Шрадер Виктория Стравинская 03-08-2026 21:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Красный Лиман стал очередной братской могилой для ВСУ. В попытках удержать контроль над важнейшим населенным пунктом украинское командование решило похоронить в городе всех. Выход у боевиков один - сдаться в плен.

Штурмовики группировки войск «Запад» продолжают планомерную зачистку города: проверяют каждый подвал, предлагают сложить орудие. Отказы наши бойцы не принимают.

Помогают выявлять позиции врага местные жители. Подсказывают, где украинские боевики еще сидят, а откуда уже успели сбежать. Зачистка каждой конкретной позиции - финальный этап целого комплекса разведывательных и ударных действий нашей армии.

С командного пункта все цели, обнаруженные в Красном Лимане и его окрестностях, распределяются между нашими расчетами. Артиллеристы точечным огнем выкуривают украинских боевиков из их укрытий.

Помогают пробивать путь штурмовикам 25-й общевойсковой армии и операторы БПЛА девятого инженерно-саперного полка. Бойцы работают на опережение: лишают противника путей снабжения и логистики уже далеко за самим Красным Лиманом.

Именно постоянное поражение любых вражеских средств доставки - от наземных роботизированных комплексов до гексакоптеров типа «Баба Яга» - сделало положение украинской группировки в Красном Лимане безвыходным. У боевиков просто не осталось способов снабжения.

Российские штурмовики закрепляются на новых позициях в разных частях данного населенного пункта. При этом наши подразделения продвигаются уже за городом: идут бои в районе Щурово и Боровой. Группировка войск «Запад» наступает и готовит плацдарм для начала активного движения в сторону Славянска - одного из ключевых укрепрайонов ВСУ на территории ДНР.

Ранее комбат 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Октябрь заявлял, что боевики, находящиеся в Красном Лимане, толком не понимают, что происходит. Он также прокомментировал продвижение российских бойцов, подчеркнув, что «останавливаться никто не будет».

#ВС РФ #ДНР #освобождение #наш эксклюзив #зачистка #красный лиман #российские бойцы #группировки войск «Запад»
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