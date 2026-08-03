Военнослужащие из РФ, Белоруссии, Ирана, Зимбабве и Марокко покорили Эльбрус

В Кабардино-Балкарии завершилось международное спортивное мероприятие «Восхождение на гору Эльбрус». Оно объединило военнослужащих из пяти стран. Об этом сообщил Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) в официальном канале в мессенджере «Макс».

На высочайшую вершину Европы поднялись представители России, Белоруссии, Ирана, Зимбабве и Марокко. В составе российской команды были военнослужащие, включая участников, получивших ранения и имеющих поражения опорно-двигательного аппарата.

«На учебно-тренировочном сборе ребята с ранениями выкладывались на все 100, на все 200 процентов. Для нас это очень важно. Для ребят с ранениями это совершенно другой уровень. Они показывают, что жизнь после СВО, после ранения, она не останавливается, она продолжается. <...> Ребята показали себя, проверили себя. Очень старались, на каждой тренировке выкладывались на максимум», - отметил участник восхождения Артемий Соловьев.

Кавалер двух орденов Мужества, чемпион СИЗМ и Вооруженных Сил РФ по скалолазанию среди параспортсменов Дмитрий Куликов в свою очередь поделился мнением о значении восхождения на Эльбрус. Он также рассказал о людях, благодаря которым оно стало возможным.

«Каждое восхождение связано с риском и серьезными физическими испытаниями. Но именно так рождаются новые победы над собой», - сказал он.

Маршрут восхождения составил более 12,5 километра. Участники преодолели перепад высот в 3442 метра, поднявшись с отметки 2200 метров до западной вершины Эльбруса, расположенной на высоте 5642 метра.

Представитель альпинистской сборной Исламской Республики Иран Камран Бахшипур сравнил Эльбрус с иранским Дамавандом. Он рассказал об особенностях восхождения и отметил высокий уровень организации и подготовки специалистов ЦСКА.

«Мы очень высоко оцениваем работу местных инструкторов. Они не просто тренировали нас, а сопровождали и направляли на протяжении всего маршрута», - подчеркнул Бахшипур.

После успешного завершения экспедиции состоялась торжественная церемония закрытия. Представители ЦСКА, Центра горной подготовки и выживания «Терскол», а также администрации Кабардино-Балкарии поблагодарили участников и вручили им памятные медали и сертификаты.

Напомним, что 22 июля спортсмены прошли комплекс обязательных предстартовых мероприятий. Перед выходом на маршрут участникам провели инструктаж по технике безопасности в условиях высокогорья, выдали необходимое специальное снаряжение, а также организовали медицинский осмотр, по итогам которого был оформлен допуск к восхождению.