Куренков предупредил о новых типах ЧС из-за развития технологий

Развитие технологий и переплетение различных отраслей могут привести к возникновению не прогнозировавшихся до этого чрезвычайных ситуаций в России. Об этом в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Тесное соединение критически важных систем увеличивает риск появления новых уязвимостей в техносфере. Наибольшую опасность в будущем представляют каскадные чрезвычайные ситуации, которые могут развиваться по принципу домино. Локальный сбой или инцидент на одном изолированном объекте способен быстро распространиться на соседние отрасли, подчеркнул министр.

Такие ЧС могут быстро выйти за пределы одного объекта или ведомства и достигнуть федерального уровня. Для их ликвидации потребуется координация усилий различных министерств и ведомств.

Куренков также отметил, что сохраняются угрозы «традиционных» чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения и пожары. Одной из наиболее острых проблем является риск затопления больших территорий из-за переполнения водохранилищ, особенно на территории Казахстана.

Перелив или прорыв дамб может привести к затоплению десятков населенных пунктов, разрушению транспортной инфраструктуры, линий электропередач и скотомогильников. Это может вызвать не только гуманитарную, но и эпидемиологическую катастрофу, отметил министр.

Ландшафтные пожары, ставшие более частыми из-за засух и высоких температур, теперь имеют трансграничный характер. Они угрожают приграничным населенным пунктам и экономическим объектам нескольких стран. Для борьбы с этими пожарами странам необходимо обмениваться данными космического мониторинга в рамках ОДКБ, заключил Куренков.