Укрепления ВСУ сыграли против самих же боевиков в боях за Светлое

Корреспондент Zvezdanews Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с начальником оперативного отдела 51-й общевойсковой армии с позывным Поле. Ранее сообщалось, что мотострелки из состава этого объединения освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Действия военнослужащих отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Армия наша наступала с востока на запад. А фортификационные заграждения противника, противотанковые рвы, были отрыты давно, года 2-3 назад. И как раз они были отрыты протяженностью с запада на восток. И вот это отчасти позволило перемещаться по ним, по полю перемещаться по противотанковым рвам», - заметил Поле.

Получилось, что усилия украинских боевиков по созданию укреплений обернулись против них самих, учитывая то, что обстановка изменилась за несколько лет.

Также, чтобы размягчить вражескую оборону, при штурме Светлого применили реактивную артиллерию. Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии 51-й общевойсковой армии с позывным Шихан. Так как было вскрыто очень много антенн и ретрансляторов, в дело пустили боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» - они отлично накрыли площадную цель.

Шихан отметил, что, помимо физического ущерба, 220-миллиметровые «Ураганы» оказывают и мощный деморализующий эффект. Поэтому залп боевых машин РСЗО сыграл большую роль в ходе боев за населенный пункт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.