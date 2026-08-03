В Бразилии застрелили футболиста во время матча

Игрок молодежной команды бразильского футбольного клуба Centro Sportivo Alagoano 15-летний Микаэль Леандро да Силва погиб в результате стрельбы во время товарищеского матча в городе Масейо. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба «Сан-Паулу».

Талантливый футболист, ранее выступавший за молодежную команду «Сан-Паулу», был доставлен в больницу с тяжелым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

По предварительной информации, инцидент произошел при вооруженном столкновении между местными преступными группировками, занимающимися наркоторговлей, пишет CNN Brazil. Футболист погиб после того, как в него попала шальная пуля. Пострадали еще несколько человек.

Клуб выразил соболезнование друзьям и семье футболиста. Команда надеется, что компетентные органы проведут расследование этого преступления и раскроют его, отмечается в заявлении Centro Sportivo Alagoano, опубликованном в прессе.