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В России предложили пересмотреть правила банковских блокировок

За последние два года в соцсетях зафиксировано более 81 тысяч сообщений о блокировке, их число за год выросло на 93%.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 11:13
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В России предложили пересмотреть механизм блокировок банковских счетов из-за быстрого роста числа ограничений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

По данным издания, за последние два года в соцсетях зафиксировано более 81 тысяч сообщений о блокировке счетов. За последний год число блокировок выросло на 93%. В апреле россияне увеличили объем наличных в обращении на 607 миллиардов рублей. Авторы материала связывают это с кратным ростом блокировок.

Большинство ограничений в банках объясняли подозрением в мошенничестве - их число составило 34,8%. Также частой причиной озвучивалось отмывание доходов, на них пришлось 32% блокировок. В 17,4% случаев кредитные организации не называли причину. В профсоюзе предлагают создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «светофор» по аналогии с той, что уже действует для бизнеса.

Также предлагается обязательная маркировка блокировок, принятых с участием ИИ, и публикация Центробанком статистики по ошибочным решениям. В ЦБ отметили, что получили и изучили письмо профсоюза. Ранее регулятор уже обязал банки раскрывать причины блокировок и информировать клиентов о шагах для снятия ограничений. Глава Банка России Эльвира Набиуллина признавала, что рост жалоб свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством.

Ранее Глава Банка России объяснила, что банковский сектор РФ адаптировался к санкциям. Набиуллина добавила, что оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены, как объяснила глава ЦБ.

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