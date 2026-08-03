МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph констатировала медленную смерть «коалиции желающих»

Формат находится в кризисе из-за отсутствия лидерства, говорится в статье.
Владимир Рубанов 03-08-2026 10:30
© Фото: Press Service Of The President Office, Global Look Press

Объединяющая более 30 стран «коалиция желающих» переживает кризис из-за отсутствия сильного лидерства. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, называя происходящее «медленной смертью».

После выборов во Франции в следующем году пост президента может занять лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она планирует вывести страну из командования НАТО и приостановить санкции против России. Источник в британском правительстве сообщил газете, что Лондон активно анализирует, как победа Ле Пен повлияет на британо-французские отношения и на коалицию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц тложе рассматривается как потенциальный лидер коалиции, однако внутриполитическая обстановка в Германии становится все более напряженной. Кроме того, Германия отказалась участвовать в отправке военного контингента на Украину, как и Польша.

Издание напоминает, что после ухода бывшего премьер-министра Великобритании его место занял Энди Бернэм. Он больше внимания уделяет внутренним вопросам, чем международным делам. Коалиция может сохранить свою жизнеспособность только в том случае, если Бернэм возьмет на себя роль лидера, считает автор.

«Коалиция желающих», была создана весной 2025 года для поддержки Украины. Она находится под формальным руководством Великобритании и Франции и разрабатывает гарантии безопасности для Украины, включая возможную отправку воинских контингентов после завершения конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что «коалиция желающих» стремится не к миру, а к продолжению конфликта, и подстрекает к этому. Россия выступает против присутствия на Украине войск западных стран, включая государства-члены НАТО.

#в стране и мире #Франция #Украина #Германия #Великобритания #Эмманюэль Макрон #Фридрих Мерц #кир стармер #коалиция желающих #энди бернем
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 