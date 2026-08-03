Объединяющая более 30 стран «коалиция желающих» переживает кризис из-за отсутствия сильного лидерства. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, называя происходящее «медленной смертью».

После выборов во Франции в следующем году пост президента может занять лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она планирует вывести страну из командования НАТО и приостановить санкции против России. Источник в британском правительстве сообщил газете, что Лондон активно анализирует, как победа Ле Пен повлияет на британо-французские отношения и на коалицию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц тложе рассматривается как потенциальный лидер коалиции, однако внутриполитическая обстановка в Германии становится все более напряженной. Кроме того, Германия отказалась участвовать в отправке военного контингента на Украину, как и Польша.

Издание напоминает, что после ухода бывшего премьер-министра Великобритании его место занял Энди Бернэм. Он больше внимания уделяет внутренним вопросам, чем международным делам. Коалиция может сохранить свою жизнеспособность только в том случае, если Бернэм возьмет на себя роль лидера, считает автор.

«Коалиция желающих», была создана весной 2025 года для поддержки Украины. Она находится под формальным руководством Великобритании и Франции и разрабатывает гарантии безопасности для Украины, включая возможную отправку воинских контингентов после завершения конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что «коалиция желающих» стремится не к миру, а к продолжению конфликта, и подстрекает к этому. Россия выступает против присутствия на Украине войск западных стран, включая государства-члены НАТО.