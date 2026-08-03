МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ подожгли автосервис в Запорожье, где обслуживали технику ВСУ

На грузовом СТО противник также осуществлял модернизацию техники боевиков. В результате удара начался пожар.
Тимур Шерзад 03-08-2026 10:49
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ударили по автосервису в Запорожье. Об этом сообщил источник Zvezdanews

Уточняется, что пораженная СТО грузового транспорта находилась в Космическом районе города. Там ремонтировали и модернизировали вооружение и военную технику ВСУ. 

Источник поделился координатами цели - 47.799999, 35.240529. Уточняется, что результатом российского удара стал пожар. 

Ранее сообщалось, что наши «Герани» поразили склад дронов и опоры линии элекропередачи в Харьковской области. Уточняется, что удар российских беспилотников пришелся по крупному логистическому складу неприятеля в поселке Андреевка.

#пожар #ВС РФ #спецоперация #огонь #Ремонт #обслуживание #автосервис #запорожье #СТО #техника ВСУ #Огневое поражение
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 