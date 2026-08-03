ВС РФ подожгли автосервис в Запорожье, где обслуживали технику ВСУ

Российские военнослужащие ударили по автосервису в Запорожье. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что пораженная СТО грузового транспорта находилась в Космическом районе города. Там ремонтировали и модернизировали вооружение и военную технику ВСУ.

Источник поделился координатами цели - 47.799999, 35.240529. Уточняется, что результатом российского удара стал пожар.

Ранее сообщалось, что наши «Герани» поразили склад дронов и опоры линии элекропередачи в Харьковской области. Уточняется, что удар российских беспилотников пришелся по крупному логистическому складу неприятеля в поселке Андреевка.