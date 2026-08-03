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В Израиле заявили о сомнениях по поводу разоружения ХАМАС

Власти страны заявили, что ключевым условием остается полное устранение военного потенциала палестинского движения.
Сергей Лебедев 03-08-2026 00:12
© Фото: Omar Ashtawy Apaimages, Keystone Press Agency, Global Look Press

Израиль передал США свои опасения по поводу плана разоружения ХАМАС в секторе Газа. Власти страны считают, что любые дальнейшие шаги должны зависеть от фактического выполнения палестинским движением взятых обязательств.

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман заявил, что для страны главным вопросом остается полное и реальное разоружение ХАМАС.

«Для Израиля самое важное - чтобы ничего не произошло до тех пор, пока ХАМАС полностью и действительно разоружится», - сказал Шпильман в беседе с Reuters.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что «Совет мира» одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно предложенному плану, израильские подразделения должны постепенно начать вывод из анклава по мере продвижения процесса разоружения.

При этом израильская сторона настаивает на том, что любые договоренности должны сопровождаться гарантиями безопасности. Власти страны опасаются, что сохранение вооруженных формирований ХАМАС может привести к повторению боевых столкновений после возможного прекращения операции.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #договор #сектор Газа #ЦАХАЛ #разоружение #бои #анклав #беньямин нетаньяху #«Совет мира»
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