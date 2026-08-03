В Израиле заявили о сомнениях по поводу разоружения ХАМАС

Израиль передал США свои опасения по поводу плана разоружения ХАМАС в секторе Газа. Власти страны считают, что любые дальнейшие шаги должны зависеть от фактического выполнения палестинским движением взятых обязательств.

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дорон Шпильман заявил, что для страны главным вопросом остается полное и реальное разоружение ХАМАС.

«Для Израиля самое важное - чтобы ничего не произошло до тех пор, пока ХАМАС полностью и действительно разоружится», - сказал Шпильман в беседе с Reuters.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что «Совет мира» одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно предложенному плану, израильские подразделения должны постепенно начать вывод из анклава по мере продвижения процесса разоружения.

При этом израильская сторона настаивает на том, что любые договоренности должны сопровождаться гарантиями безопасности. Власти страны опасаются, что сохранение вооруженных формирований ХАМАС может привести к повторению боевых столкновений после возможного прекращения операции.