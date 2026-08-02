Финляндия закрыла еще один переход на границе с Россией из-за чумы свиней

Финляндия закрыла очередной переход на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная служба Юго-Восточной Финляндии.

«Пограничное управление Юго-Восточной Финляндии на неопределенный срок закрыло проходы для дичи в заборе на восточной границе из-за африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Первый случай заражения чумой был выявлен в Финляндии 30 июля. Для человека это заболевание не представляет никакой опасности, однако фермеры и сельскохозяйственные угодья подвержены серьезному риску.

Ранее власти Финляндии сообщили о прекращении обслуживания оптоволоконных линий связи с Россией из-за прекращения поставок электроэнергии из РФ. Под угрозу попало качество связи с северо-западных регионах, однако Россия ищет альтернативные маршруты, в том числе, через Белоруссию.