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При крушении туристического самолета в Перу погибли 13 человек

Туристический самолет, выполнявший экскурсионный рейс к знаменитым линиям Наски, потерпел крушение в Перу.
Дарья Неяскина 02-08-2026 05:39
© Фото: Kristina Stedul FabacPIXSELL, Global Look Press

При крушении туристического самолета в Перу погибли 13 человек. Воздушное судно упало в поле неподалеку от города Наска, куда пассажиры направлялись, чтобы увидеть знаменитые геоглифы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, самолет вылетел из города Ика и принадлежал авиакомпании Aerodiana, которая на протяжении 14 лет организовывает экскурсионные полеты над линиями Наски на самолетах Cessna Grand Caravan.

Отмечается, что среди погибших - семь граждан Италии в возрасте от 18 до 54 лет, два гражданина Испании по 52 года и двое граждан Германии - 77 и 78 лет. Также в результате авиакатастрофы погибли пилот Америко Саласар и второй пилот Иренка Гуанило дель Карпио.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняются. Власти государства начали расследование причин крушения. 

#в стране и мире #Самолет #крушение #Туристы #Перу #авиакатастрофа #наска #Aerodiana #туристический самолет #экскурсионные полеты
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