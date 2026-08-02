При крушении туристического самолета в Перу погибли 13 человек. Воздушное судно упало в поле неподалеку от города Наска, куда пассажиры направлялись, чтобы увидеть знаменитые геоглифы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, самолет вылетел из города Ика и принадлежал авиакомпании Aerodiana, которая на протяжении 14 лет организовывает экскурсионные полеты над линиями Наски на самолетах Cessna Grand Caravan.

Отмечается, что среди погибших - семь граждан Италии в возрасте от 18 до 54 лет, два гражданина Испании по 52 года и двое граждан Германии - 77 и 78 лет. Также в результате авиакатастрофы погибли пилот Америко Саласар и второй пилот Иренка Гуанило дель Карпио.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняются. Власти государства начали расследование причин крушения.