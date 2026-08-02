Фицо раскритиковал исключение соболиного меха из санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал политику Еврокомиссии, заявив, что решения Брюсселя противоречат друг другу. Поводом для его заявления стало исключение российского соболиного меха из-под действующих санкций.

По словам главы словацкого правительства, Еврокомиссия запрещает импорт российской продукции, необходимой европейской промышленности и жителям стран ЕС, даже если найти ей замену сложно и дорого. Однако для поставок соболиного меха сделано отдельное исключение, что премьер-министр считает открытым лицемерием.

«Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», - отметил Фицо в видеообращении.

Премьер Словакии неоднократно заявлял, что отдельные ограничения ЕС наносят ущерб прежде всего экономике самих европейских стран.

Ранее страны Евросоюза исключили запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов из проекта 21-го пакета санкций. По ее словам, предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на эту продукцию больше не рассматривается. Она отметила, что при подготовке ограничений выяснилось, что тема рыбы имеет неожиданно большое влияние на международные отношения.