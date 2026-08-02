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Фицо раскритиковал исключение соболиного меха из санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике санкционную политику Евросоюза, заявив, что Брюссель допускает противоречия в собственных ограничениях. В качестве примера он привел исключение российского соболиного меха из-под санкций.
Дарья Неяскина 02-08-2026 05:00
© Фото: Dmitrii GusarinRussian Look, Gloobal Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал политику Еврокомиссии, заявив, что решения Брюсселя противоречат друг другу. Поводом для его заявления стало исключение российского соболиного меха из-под действующих санкций.

По словам главы словацкого правительства, Еврокомиссия запрещает импорт российской продукции, необходимой европейской промышленности и жителям стран ЕС, даже если найти ей замену сложно и дорого. Однако для поставок соболиного меха сделано отдельное исключение, что премьер-министр считает открытым лицемерием. 

«Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», - отметил Фицо в видеообращении. 

Премьер Словакии неоднократно заявлял, что отдельные ограничения ЕС наносят ущерб прежде всего экономике самих европейских стран.

Ранее страны Евросоюза исключили запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов из проекта 21-го пакета санкций. По ее словам, предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на эту продукцию больше не рассматривается. Она отметила, что при подготовке ограничений выяснилось, что тема рыбы имеет неожиданно большое влияние на международные отношения.

#в стране и мире #ЕС #Роберт Фицо #словакия #Европейская комиссия #Антироссийские санкции #санкции ЕС #премьер-министр Словакии #соболиный мех #импорт российской продукции
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