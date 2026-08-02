МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бывший посол Германии восхитился физической формой Путина

Своими наблюдениями дипломат поделился, вспоминая личную встречу с российским лидером.
Тимур Юсупов 02-08-2026 19:42
© Фото: Horst Galuschka, dpa, Global Look Press

Хорошая физическая форма Владимира Путина произвела впечатление на бывшего посла Германии в России Александра Ламбсдорффа. О своих наблюдениях дипломат рассказал журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

Ламбсдорфф вспомнил церемонию вручения верительных грамот, которая состоялась в Кремле в декабре 2023 года. По его словам, во время встречи российский президент выглядел уверенным и подтянутым.

«Он производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме. Он довольно дисциплинированный, спортивный», - отметил бывший немецкий дипломат.

Александр Ламбсдорфф - немецкий дипломат и политик, представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП). До назначения послом в Москве он более 20 лет входил в руководство партии, был депутатом Европейского парламента и Бундестага, а также занимал пост заместителя председателя парламента Германии. Послом ФРГ в России Ламбсдорфф стал в 2023 году, сменив Гезу Андреаса фон Гайра. Летом 2026 года завершил свою дипломатическую миссию в Москве.

Ранее король Малайзии высказался о Путине как о дорогом друге. Султан Ибрагим пригласил президента РФ посетить Малайзию с государственным визитом в 2027 году.

#Россия #в стране и мире #Путин #Германия #Владимир Путин #ФРГ #президент РФ #президент россии #посол Германии #Александр Граф Ламбсдорфф
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 