Хорошая физическая форма Владимира Путина произвела впечатление на бывшего посла Германии в России Александра Ламбсдорффа. О своих наблюдениях дипломат рассказал журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

Ламбсдорфф вспомнил церемонию вручения верительных грамот, которая состоялась в Кремле в декабре 2023 года. По его словам, во время встречи российский президент выглядел уверенным и подтянутым.

«Он производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме. Он довольно дисциплинированный, спортивный», - отметил бывший немецкий дипломат.

Александр Ламбсдорфф - немецкий дипломат и политик, представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП). До назначения послом в Москве он более 20 лет входил в руководство партии, был депутатом Европейского парламента и Бундестага, а также занимал пост заместителя председателя парламента Германии. Послом ФРГ в России Ламбсдорфф стал в 2023 году, сменив Гезу Андреаса фон Гайра. Летом 2026 года завершил свою дипломатическую миссию в Москве.

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