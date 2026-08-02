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Введение новых правил встречи туристов в Анталье назвали несвоевременным

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян рассказал Zvezdanews, как новые правила встречи пассажиров в аэропорту Антальи могут повлиять на российских туристов.
Анна Касаткина 02-08-2026 12:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отмена привычных табличек туроператоров в зоне прилета аэропорта Антальи создаст определенные неудобства для туристов, однако критических проблем не вызовет. Такое мнение в беседе с Zvezdanews высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, подобная система уже применяется в ряде других популярных туристических направлений.

«С точки зрения эволюции зон встреч туристов Анталья не новичок. Напомню, что в Арабских Эмиратах тоже только в специально отведенной зоне доступны туристам встречающие представители компаний», - отметил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что туроператоры заранее информируют клиентов о порядке встречи в аэропорту и указывают в памятках необходимые контакты.

«У туроператоров все процедуры встречи прописываются в памятках для туристов, и там всегда указываются телефоны горячей линии, которая отвечает за встречу в аэропорту. Поэтому, если возникнут сложности, всегда можно будет связаться», - сказал он.

По мнению Мурадяна, по мере работы новой системы ее могут доработать для удобства пассажиров.

«Скорее всего, мы увидим, что какие-то либо послабления, либо изменения в сторону улучшения логистики будут точно достигнуты», - добавил эксперт.

При этом вице-президент АТОР считает, что время для внедрения изменений выбрано неудачно.

«Можно такие нововведения вводить после пика высокого сезона, а не в самом его разгаре», - заключил он.

Ранее в аэропорту Антальи изменили порядок встречи организованных туристов. Вместо традиционных стоек и сотрудников с табличками туроператоров в зоне прилета была введена новая схема навигации. 

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