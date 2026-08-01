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Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу с рабочими в Запорожской области

Еще два пассажира попали в реанимацию.
Константин Денисов 01-08-2026 08:59
© Фото: https://web.max.ru/BalitskyEV

Один человек погиб и двое оказались в реанимации в результате удара ВСУ по автобусу железорудного комбината в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации», - написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ.

Он добавил, что удар боевиков носил целенаправленный характер.

Ранее сообщалось об атаке украинских боевиков на детский сад «Подснежник» в в Запорожской области. В результате удара никто не пострадал, детей в здании не было в этот момент.

#ВСУ #атака #Обстрел #пострадавшие #автобус #пассажиры #реанимация #запорожская область #ранения #Евгений Балицкий
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