Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу с рабочими в Запорожской области

Один человек погиб и двое оказались в реанимации в результате удара ВСУ по автобусу железорудного комбината в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации», - написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ.

Он добавил, что удар боевиков носил целенаправленный характер.

Ранее сообщалось об атаке украинских боевиков на детский сад «Подснежник» в в Запорожской области. В результате удара никто не пострадал, детей в здании не было в этот момент.