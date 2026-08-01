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ЦБ: топ-10 банков подняли максимальную ставку по вкладам

На данный момент она составляет 12,85% годовых.
Константин Денисов 01-08-2026 08:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Топ-10 российских банков подняли максимальные ставки по вкладам. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Согласно сведениям регулятора, теперь этот показатель составляет 12,85% годовых. В течение июля ставка росла дважды: в первой декаде месяца она составляла 12,79%, а во второй - 12,83%.

Напомним, что в число 10 ведущих банков страны для оценки ситуации ЦБ включает Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной ставки по вкладам ЦБ не ориентируется на ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также вклады с дополнительными условиями.

Напомним, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку до 14% годовых с прежних 14,25%.

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