ЦБ: топ-10 банков подняли максимальную ставку по вкладам

Топ-10 российских банков подняли максимальные ставки по вкладам. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Согласно сведениям регулятора, теперь этот показатель составляет 12,85% годовых. В течение июля ставка росла дважды: в первой декаде месяца она составляла 12,79%, а во второй - 12,83%.

Напомним, что в число 10 ведущих банков страны для оценки ситуации ЦБ включает Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной ставки по вкладам ЦБ не ориентируется на ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также вклады с дополнительными условиями.

Напомним, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку до 14% годовых с прежних 14,25%.