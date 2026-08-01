NYT: США сбросили авиабомбу весом в тонну на жилой дом в Иране

Американские войска сбросили 900-килограммовую авиационную бомбу на жилой дом в Иране. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анализ видеозаписей, фотографий с места происшествия и заключения экспертов по вооружению.

«Судя по размеру воронки и фрагментам боеприпасов, использовалось 900-килограммовое оружие - бомба Mark-84, одна из самых крупных обычных бомб, применяемых вооруженными силами США», - сказано в публикации издания.

Иранские власти заявили, что в результате атаки погибли супруги и их двухлетний ребенок. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов. Помимо этого, около 20 семей покинули свои дома после удара.

По данным The New York Times, бомбу сбросили населенному району острова Кешм в Ормузском проливе. При этом журналисты не обнаружили признаков наличия военных объектов рядом с разрушенным домом, а иранские власти не сообщали о потерях среди военнослужащих в этом районе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Израиль готовят масштабную военную операцию против Ирана. По информации собеседников телеканала, речь идет об одной из самых масштабных кампаний бомбардировок энергетических объектов Исламской республики. В качестве возможных сроков проведения операции источники называют ближайшие выходные, однако окончательное решение пока не принято.