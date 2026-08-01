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В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар в храме Василия Блаженного на Красной площади. Возгорание удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, пострадавших нет.
Дарья Неяскина 01-08-2026 02:38
© Фото: Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press

В храме Василия Блаженного в центре Москвы произошло возгорание. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительным данным, пожар возник на первом этаже здания в кабинете директора. Огонь охватил личные вещи и мебель, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

К месту происшествия направили около десяти пожарных расчетов. Спасателям удалось оперативно локализовать, а затем полностью ликвидировать возгорание. По информации оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются. 

Ранее во Владивостоке произошел масштабный пожар на складе бытовой техники. Площадь возгорания достигла около 5 тысяч квадратных метров, а территорию вокруг заволокло плотным черным дымом. Позже совладелец и президент группы Дмитрий Алексеев сообщил, что пожар на складе группы компаний DNS во Владивостоке не повлияет на стоимость электроники и логистику.

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