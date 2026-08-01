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Фицо заявил о готовности помочь Венгрии при остановке АЭС «Пакш»

По его словам, Словакия внимательно следит за развитием ситуации.
Тимур Юсупов 01-08-2026 22:08
© Фото: РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности оказать помощь Венгрии в случае возникновения энергетического кризиса, который может быть вызван остановкой атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщает RT со ссылкой на соцсети политика.

По словам главы словацкого правительства, Братислава внимательно следит за развитием ситуации в соседней стране и выражает ей полную поддержку.

«Выражаю нашему соседу полную солидарность и готовность помочь», - написал Фицо в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил возможность временной остановки АЭС «Пакш» на несколько дней. По его словам, такой сценарий рассматривается на фоне проблем, связанных с работой станции из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае.

#в стране и мире #АЭС #Венгрия #энергетический кризис #Роберт Фицо #словакия #атомная энергетика #пакш #Фицо #петер мадьяр #Мадьяр
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