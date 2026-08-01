При землетрясении у Неаполя пострадали 26 человек

В районе Неаполя на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Как пишет RT, в результате подземных толчков пострадали не менее 26 человек.

По имеющейся информации, это стало самым сильным землетрясением в регионе за последние 40 лет. Не менее пяти пострадавших были госпитализированы.

После землетрясения около 300 жителей города Поццуоли, расположенного недалеко от эпицентра, были эвакуированы из своих домов. Спасательные службы продолжают обследовать пострадавшие районы.

Подземные толчки вызвали обрушение части скального массива, а также повредили здания и припаркованные автомобили. Специалисты оценивают масштабы ущерба и продолжают проверку инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения на острове Кюсю в Японии увеличилось до 30. В их число входят и те, кто мог погибнуть от последствий подземных толчков.