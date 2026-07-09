Овечкин помирился с соседом, затопившим его квартиру

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин поставил точку в затяжном конфликте с соседом, который затопил его квартиру во Флориде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что лучший снайпер НХЛ заключил мировое соглашение и закрыл судебный спор. Ранее Овечкин хотел взыскать с соседа около 30 тысяч долларов на ремонт.

Эпопея началась в 2016 году. Тогда спортсмен приобрел апартаменты площадью примерно 180 квадратных метров на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич. Они обошлись ему в 1,9 миллиона долларов. Постоянно Овечкин там не жил, приезжал только летом.

В марте 2019 года сосед хоккеиста с 20-го этажа неправильно подключил мойку, выведя слив не в канализацию, а в общую вентиляцию. Из-за этого в квартиру Овечкина и других жильцов стала попадать вода - небольшими объемами, но регулярно. Когда спортсмен добрался до квартиры в сентябре 2020 года, он обнаружил ее затопленной - большая часть мебели была испорчена.

После просушки квартиру стали сдавать в аренду за 10,5 тысячи долларов в месяц. Против виновника затопления подали иск. Разбирательство растянулось на три года. Слушания переносили, Овечкин часто подключался по видеосвязи. В итоге стороны урегулировали конфликт без продолжения суда.

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил контракт с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз» еще на один сезон. Таким образом, 40-летний хоккеист отыграет за океаном еще один год. На сегодняшний момент он всего на 10 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учетом матчей плей-офф Кубка Стэнли.

До этого московское «Динамо» выразило готовность взять форварда, который с 1 июля находился в статусе свободного агента. Овечкин является действующим советником руководства бело-голубых и воспитанником «Динамо». Он уехал играть в НХЛ в 2005 году в возрасте 20 лет и выступал в Северной Америке только за «Вашингтон», в составе которого завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Кроме того, форвард является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.