ФСБ сорвала попытку Киева совершить беспрецедентную серию терактов с БПЛА

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвали попытку проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что в Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. В результате проведенных мероприятий была задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp* была завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москва и Санкт-Петербург.

В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины. Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в столице, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину.

Кроме этого, она осуществляла визуальную фиксацию и направляла координатору места расположения видеокамер в окружении адреса проживания офицера. В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину.

В ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб. Фигурантка признала вину и сейчас сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) Уголовного кодека Российской Федерации с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного. ФСБ России обращает внимание граждан, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.