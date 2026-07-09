Карл III помиловал казненную более 70 лет назад женщину

Король Великобритании Карл III помиловал Рут Эллис - последнюю казненную женщину в Соединенном Королевстве более 70 лет назад. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства страны.

«Сегодняшнее условное помилование - это акт милосердия. Мы надеемся, что оно принесет хоть какое-то утешение семье Рут. Мы можем признать, что это был исключительный случай», - сообщил министр юстиций Великобритании Дэвид Ламми.

Уточняется, что решение короля об условном помиловании Эллис заменяет смертную казнь на пожизненное заключение. Кроме того, в современном правовом поле стороны признали, что «исход мог бы быть иным».

Ходатайство о помиловании подали четыре внука девушки. По их мнению, преступление было обусловлено домашним насилием и нанесенных ей мужем травм и другими обстоятельствами, которые не были учтены во время судебных разбирательств.

Рут Эллис приговорили к смертной казни через повешение в 1955 году за убийство своего мужа Дэвида Бейкли. В то время апелляция не подавалась.