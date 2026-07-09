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Встать на ноги: как в Электростали возвращают к жизни героев СВО

Ветераны спецоперации с тяжелыми травмами быстро встают на ноги благодаря уникальной методике реабилитации. Ее обеспечивает фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогают бойцам пройти лечение в лучших медучреждениях страны. Фонд поддерживает и семьи участников СВО. Нужно просто обратиться.
Андрей Вакула 09-07-2026 21:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Побыстрее встать на ноги - здесь, в реабилитационном центре в Подмосковье, об этом мечтают все участники СВО. Сергей Ступников получил ранение в 2022-м. Перелом трех шейных позвонков, несколько сложных операций в госпитале Бурденко. И уже который год - восстановление.

«Куратор из фонда "Защитники Отечества" связался, попросил отправить несколько видео - для того, чтобы специалисты Центра посмотрели. Врачи, инструкторы составили курс занятий. И мы уже начали проходить», - рассказывает он.

День расписан. С утра и до позднего вечера массажи, бассейн, физиопроцедуры, капельницы. Все - под наблюдением специалистов, а их в Центре полсотни. Плюс консультации неврологов и тренировки для укрепления мышц и суставов.

Между собой врачи называют этот тренажер - «лыжи». С его помощью участники СВО после ранений вновь становятся на ноги. Для сравнения - аналог такого тренажера используют космонавты, когда после полетов на Земле учатся ходить.

Центр в Электростали - один из лучших в стране. Клинику открыли в 2003-м. Специалисты ставят на ноги детей с ДЦП. Берутся за самые сложные случаи. А последние два года вместе с детьми реабилитацию проходят участники спецоперации.

«Они стали конкурировать и индуцировать друг друга. Он задает себе вопрос: почему у него получается, а у меня не получится. И максимально стараются», - объясняет главный врач, директор реабилитационного центра «Огонек» Владислав Крысанов.

Участник СВО Владислав Красников был прикован к инвалидному креслу, а теперь делает первые шаги. Это результат двухнедельной реабилитации в клинике.

«За счет вот этих тутеров и кроссовок 50-го размера у меня устойчивость стала получше», - говорит он.

Владислав - из Магнитогорска. Ушел на СВО добровольцем. Во время очередного боевого задания получил в спину вражескую пулю. Позвоночник был пробит. Чудом остался жив. Обнадеживающих прогнозов никто не давал.

«Мне тогда сказали: "Влад, у тебя 3 года на восстановление, не теряй время даром". Первый звонок - "Здравствуйте, мы фонд "Защитники Отечества". Я говорю: "Никого не знаю, до свидания". Это реальные люди, которые мне помогли. Они поспособствовали тому, что я нахожусь здесь, я встаю», - делится он.

Такую реабилитацию, как Владислав, здесь уже прошли 38 бойцов. Двое уже ходят самостоятельно, еще десять - с помощью ходунков или трости. Остальные передвигаются в специальной системе разгрузки.

«Впервые когда ребята приезжают, наша задача - их обучить работать в этой слинг-системе. За две недели нам надо успеть обучить их и отправить вместе с изделиями домой», - говорит инструктор директор реабилитационного центра «Огонек» Михаил Петров.

Антон несколько лет не вставал с кровати: тяжелая черепно-мозговая травма. На помощь пришел фонд «Защитники Отечества». Несколько курсов восстановления - и Антон начал говорить, а на днях - встал. Рядом - мама, помогает.

«Самое главное - чтобы встал и самостоятельно прошел. Вот тогда будет большая радость для всех», - говорит она.

К этому стремится и Владислав Романов. В клинике он уже во второй раз. В зоне СВО он ехал на мотоцикле, дороги были заминированы. Помнит, как очнулся в госпитале. Врачи сказали: все зависит от тебя.

«Давали 50 на 50, если будешь стараться - то будешь ходить. Не будешь стараться - сам так решил. Цель - встать и дальше наслаждаться жизнью», - говорит Владислав.

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО и их семьям по всей стране. Для этого нужно обратиться на горячую линию по телефону 117. Социальные координаторы помогают получить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты, направления на медицинскую реабилитацию. Оказывают психологическую и юридическую помощь. Решают вопросы с трудоустройством, протезированием. Все работает по принципу одного окна.

#Московская область #спецоперация #реабилитация #электросталь #фонд «Защитники Отечества»
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