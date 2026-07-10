На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» обсудили вопросы вечной молодости

Как жить дольше и качественнее - рассказали лучшие врачи страны. На форуме «Россия и мир» собрали главные тренды здорового долголетия.

Один из них - измеритель гликации организма. Он определяет возраст кожи. Принцип работы звучит как по сюжету «фантастики»: подставляем руку, ультрафиолетовый луч проникает под кожу и сканирует сосуды, а после выдает полную картину, каких витаминов не хватает, чего избегать и что добавить в образе жизни или рационе. Специалисты говорят, точность на все 90%. И это уже внедряют в систему бесплатных исследований. То ли еще будет, говорит министр здравоохранения России Михаил Мурашко и призывает нас вести электронную историю болезни у одного участкового врача, и вот почему.

«Когда ИИ наберет определенные возможности, которые позволят нам у пациента более широкое прогнозирование видеть и более четко формулировать даже в том числе на минимальных симптомах, это будет следующий этап развития медицины», - заявил Мурашко.

Среди спикеров пленарной сессии и специалисты из зарубежных стран. Витторио Калабрезе - известный ученый из Италии. Его научный интерес - борьба с Альцгеймером и старением. Вместе с учеными из Сеченовки выращивают мини-мозги для изучения ранних стадий нейродегенеративных заболеваний.

«Я один из самых опытных специалистов в мире по гормезису. Гормезис означает, что в низкой дозе что-то может быть полезным, а в высокой - вредным. Ваш разум устроен так, и мозг контролирует здоровье человека, а не только ткани, связанные с мозгом. Вот вам простой пример. Если ваш молодой человек говорит вам: "Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя" с утра до вечера, а потом каждую минуту спрашивает: "Почему ты меня не любишь? Почему ты меня не любишь?" - он разведется с вами. Но если все будет в равновесии и, прежде всего, он будет демонстрировать вам свою любовь, иногда без слов, тогда ваш союз продлится вечно. Это и есть тот самый гормезис - низкая доза, высокая доза. Это применимо в отношении лекарств и питания. Механизм включает в себя не только то, что вы едите, но и то, как вы проводите свою жизнь, с кем вы ее проводите, неправильный человек может быть токсичнее одного помидора», - рассказал Калабрезе.

Процесс старения можно перепрограммировать, говорят ученые. И здесь мы сами себе инженеры. Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый делится последними трендами оценки старения - фокус на снижении системного метаболического стресса и защиты клеточной ДНК. Таким образом, чем лучше обмен веществ, тем крепче здоровье.

В России сегодня появилась уникальная технология по лечению пациентов с ожирением. Теперь уже доказано научно, что ограничивать калории - уже неэффективно, тренд - управлять возрастом собственных тканей.

«Терапия действительно революционная. Почему? Это впервые в истории человечества природоподобная технология, которая позволяет регулировать чувство голода. Одна инъекция, которая делается подкожно, активирует этот механизм. У нас благодаря этому разгружается поджелудочная железа. У нас уменьшаются явления инсулинорезистентности, по восприимчивости инсулина и глюкозы. И таким образом человек естественно снижает вес. Это сокращает риск диабета второго типа, развития гипертонической болезни, сердечно-сосудистых перестроек, онкологических заболеваний, бесплодия», - поделился основатель и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

«Взломать» процесс старения оказалось не так уж и сложно. Образ жизни, отсутствие вредных привычек - по-прежнему флагманы долголетия. Известно, что образ жизни и метаболическое состояние родителей способны влиять на здоровье будущих детей.

«Вообще, в любых группах заболеваний есть то, что мы называем моногенный, то есть генетически обусловленный заболеваниями. И, конечно же, ожирение в некоторых случаях является генетической болезнью. Более того, для ряда из них существует патогенетическое лечение. Если есть ожирение, то следует проконсультироваться у врача-генетика, и генетическое обследование может показать определенные формы наследственных форм ожирения и назначить соответствующее лечение», - рассказал директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова Сергей Куцев.

По словам директора Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) имени М.В. Ломоносова Марии Воронцовой, сейчас обсуждается, например, внедрение неинвазивных пренатальных тестов.

«Это, например, один из вариантов генетических исследований для беременных дам. И я считаю, что это может внести существенный вклад в здоровье нации», - отметила Мария Воронцова.

Слово «антиэйдж», то есть «против возраста», хоть и заморское, но в России набирает популярность. Появилась даже новая специальность - врач медицины здорового долголетия, а в центрах долголетия вас и вовсе ждут «электронные доктора». Наших врачей они, конечно, не заменят, но будут им в помощь. Принцип их работы простой. С помощью микротоков прибор считывает показатели пациента - состояние сосудов, жировой ткани, мышечного баланса, позвоночника - и определяет биологический возраст.

После такого обследования система направляет полный список рекомендаций по ритму жизни. Вплоть до того, каким видом спорта заниматься или какую спа-процедуру подобрать. Все это - отечественные разработки. Такие центры долголетия уже начинают открываться в регионах. Возможно, в будущем они будут в каждом городе нашей страны.

«Пятьсот сорок шесть проектов на сумму 760 миллионов рублей профинансировано Фондом президентских грантов по всей стране от Владивостока до Перевальска в Луганской Народной Республике. Есть проекты большие, которые повышают настроение в обществе, а для человека, который в зрелых годах, иногда вот это ощущение оптимизма, ощущение счастья, которое тебя окружает, намного важнее, чем медикаментозное воздействие. Поэтому индекс счастья - это тоже такой важный показатель, к которому нужно стремиться, для того чтобы наше старшее поколение чувствовало себя в безопасности», - подчеркнул начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Однозначно проживут дольше те, кто любит жизнь. И вот вам еще один научно доказанный принцип «нестарения» - наслаждаться искусством и заниматься творчеством. Этот секрет раскрыл народный артист Владимир Машков и дал спектакль на полях форума.