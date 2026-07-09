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Расчет «Урагана» ликвидировал боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие нанесли удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами.
09-07-2026 16:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава ВСУ и разрушении укрепленных позиций неприятеля. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Групповая цель находилась на Краснолиманском направлении, уточнили в МО РФ. Дислокацию укрепленных позиций, боевиков и техники ВСУ вскрыли российские дроноводы. Они оперативно передали информацию на пункт управления артиллерии. 

Расчет «Урагана» произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Успешное поражение намеченной цели подтвердили кадры объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что разрушение ключевых элементов обороны неприятеля создало коридор, необходимый для продвижения наших штурмовиков. Благодаря боевой работе реактивной артиллерии бойцы заняли указанные им рубежи с минимальными потерями.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ураган #спецоперация #РСЗО #краснолиманское направление
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