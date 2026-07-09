Крокодил Царукяна пытался растерзать сотрудника МЧС

Следователи в сопровождении сотрудников МЧС отправились в дом армянского предпринимателя и лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, чтобы изъять крокодилов из его личного зоопарка. Один из хищников напал на спасателя и чуть не растерзал его, передает Hraparak.

«Мы попытались получить комментарий МВД, но нам до сих пор не ответили», - пишет издание.

Отмечается, что крокодил укусил сотрудника МЧС во время транспортировки. Пострадавшему удалось освободиться, после чего его экстренно госпитализировали на машине скорой помощи.

Ранее силовики вывезли из особняка политика тигра и трех львов, предварительно их усыпив. Одна из львиц так и не проснулась. Также забрали 190 чучел животных и птиц.

Напомним, что Царукяна задержали в понедельник. Ему вменяются организация мошенничества и отмывание денег. Сторона защиты назвала эти обвинения абсурдными.