МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В программу вузов включат дисциплину «Русский как государственный»

Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
Анастасия Митина 09-07-2026 13:56
© Фото: Shatokhina, Natalia, news.ru, Global Look Press

Министерство образования и науки России до декабря 2029 года включит в обновленные стандарты вузов дисциплину «Русский язык как государственный». Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования», - говорится в тексте поручения.

Ведомство должно включить этот модуль в «федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования», а именно в социогуманитарную часть «фундаментального ядра». Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.

Напомним, что в июне Путин призвал федеральные вузы создать самостоятельные факультеты русского языка. Тогда же он отметил необходимость увеличения количества часов изучения русского языка при подготовке педагогов начальной школы.

#русский язык #Владимир Путин #Вузы #Минобрнауки РФ
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 