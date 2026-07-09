В программу вузов включат дисциплину «Русский как государственный»

Министерство образования и науки России до декабря 2029 года включит в обновленные стандарты вузов дисциплину «Русский язык как государственный». Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования», - говорится в тексте поручения.

Ведомство должно включить этот модуль в «федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования», а именно в социогуманитарную часть «фундаментального ядра». Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.

Напомним, что в июне Путин призвал федеральные вузы создать самостоятельные факультеты русского языка. Тогда же он отметил необходимость увеличения количества часов изучения русского языка при подготовке педагогов начальной школы.