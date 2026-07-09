Умерла Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Самой известной ее песней стала Total Eclipse of the Heart - «помпезная рок-опера, пылающая почти религиозным рвением», говорится в некрологе. Песня возглавила чарты в США и Великобритании, а также в Ирландии, Австралии и Зимбабве.

«Песня стала пятым самым продаваемым синглом в Великобритании в 1983 году и закрепила место Тайлер в истории рока», - передает телеканал.

Напомним, в мае певица перенесла разрыв аппендикса, из-за чего ей сделали срочную операцию. Серьезная инфекцией вызвала перфорацию кишечника. В ходе операции ее устранили, но справиться с инфекцией врачам не удалось. Тогда Тайлер ввели в состояние искусственной комы.