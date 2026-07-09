Тела двух пропавших девочек в Туве, предварительно, нашли на берегу Енисея

На берегу Енисея, по предварительной информации, нашли тела двух пропавших в Туве девочек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По предварительным данным, в Туве обнаружено тело в реке Енисей... обнаружено второе тело в реке Енисей в Туве», - говорится в сообщениях ведомства на канале в Max.

Отмечается, что тело первой девочки нашли в реке Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Ее личность сейчас устанавливается.

Тело второй девочки обнаружили вблизи села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На места обнаружения оперативно выехало руководство Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

Всего с начала поиска пропавших девочек водолазы Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России произвели 12 точечных погружений, обследовав более пяти тысяч квадратных метров дна Енисея. Места спусков определялись на основе анализа гидродинамических расчетов.

Восьмого июля сообщалось, что более 700 человек были задействованы в поисках девочек. Отмечалось, что члены местного поисково-спасательного отряда обследовали более 100 километров прибрежной зоны от села Ийи-Тал до города Шагонар, а спасатели осмотрели 271 километр территории между коммунальным мостом Кызыла и Шагонаром.

О пропаже двух девочек в возрасте 12 и 13 лет стало известно 1 июля, когда они ушли из дома гулять и не вернулись. Во время поисков на берегу Енисея в Кызыле нашли их телефоны. Поиски велись с земли, воды и воздуха.