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Около 90% населения мира увидят надвигающийся на Землю астероид Апофис

Астероид можно будет увидеть невооруженным глазом 13 апреля 2029 года.
Анастасия Митина 08-07-2026 09:10
© Фото: NASA, Goddard, Global Look Press

Около 7,6 миллиарда человек смогут увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом сообщило онлайн-издание Space.

«Примерно 90% населения мира - около 7,6 млрд человек - проживает в регионах, где Апофис в принципе мог бы быть виден невооруженным глазом 13 апреля 2029 года», - говорится в материале.

Отмечается, что успех наблюдения за астероидом будет зависеть от облачности и степени светового загрязнения на Земле. Издание также приводит слова астронома Рика Файнберга, который считает, что Апофис будет двигаться медленнее спутника и пересечет небо за часы, а не за минуты.

Астероид Апофис был открыт 19 июня 2004 года. Его размер составляет порядка 350 метров.

Ранее ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что Апофис пройдет и над Россией. Его будет видно прежде всего в азиатской части страны - вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой.

#Земля #астероид #апофис
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