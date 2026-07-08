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В Аргентине студентке пришлось сажать самолет из-за прыжка пилота

Пилот-инструктор открыл двери кабины самолета и выпал из нее на высоте 250 метров.
Анастасия Митина 08-07-2026 07:52
© Фото: X/OnDisasters

Студентка аргентинской летной школы самостоятельно посадила самолет после того, как ее инструктор выпал из кабины. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что все произошло во время тренировочного полета. Пилот-инструктор передал управление студентке со словами «Ты знаешь, что делать, продолжай двигаться вперед».

«Он снял наушники, разложил свои вещи, включая мобильный телефон, отстегнул ремень безопасности, открыл очень трудно открывающуюся дверь и выпрыгнул», - передает издание слова студентки.

Пилот совершил прыжок из кабины на высоте 250 метров. Студентка отправила сообщение о произошедшем и самостоятельно посадила самолет на посадочную полосу. Тело инструктора нашли спустя 20 минут, сообщает 360.ru.

В летной школе отметили профессионализм студентки, которая не растерялась и, не налетав необходимое количество часов, посадила самолет на аэродроме вылета. Позже выяснилось, что пилот проходил психиатрическое лечение, о котором знали только его родственники.

#Самолет #Аргентина #тренировочный полет
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