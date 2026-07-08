Сафонов обратился в Конституционный суд из-за алиментов

Голкипер футбольной сборной России и французского клуба Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов, жена которого отсудила у него более 60 миллионов рублей алиментов, подал жалобу в Конституционный суд в попытке оспорить норму Семейного кодекса о долевом отношении алиментов к доходу. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

«Мы бы хотели, чтобы суд удовлетворил производство, поскольку там есть неконституционность в оспариваемых нормах. На юридическом форуме в прошлом году представитель Верховного суда говорил об этом акте неравноценности взыскания алиментов, поэтому мы решили попробовать», - сказал ТАСС адвокат Сафонова Андрей Крючков.

Сафонов долго судился со свой бывшей супругой, которой по итогу всех разбирательств выплатил долг по алиментам в размере 64 миллионов рублей. Вратарь также указал, что передал дочери квартиру стоимостью в 57 миллионов рублей, оплатил в ней ремонт и благоустройство.

По словам Сафонова, применение фиксированной доли от дохода в случае высоких заработков может приводить к выплатам «в десятки или сотни тысяч раз» превышающим реальные потребности ребенка и создавать риск необоснованного обогащения второго родителя. Звездный вратарь уточнил, что не выступает за урезание прав ребенка, а просит о соразмерном распределении обязанностей между родителями.

Напомним, Матвей Сафонов выступает во Франции с 2024 года. Вместе с парижским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов и национальный чемпионат. Кроме того, вратарь является обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.