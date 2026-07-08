Сила любви: как жены бойцов помогают им восстановиться после ранений

В Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка важный день как для военнослужащих, проходящих реабилитацию, так и для членов их семей. Статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева лично вручает награды участникам специальной военной операции.

Геннадия Лебедева ранило в феврале этого года. Подорвался на пехотной мине во время выполнения боевой задачи. Он пережил несколько операций, протезирование. Сегодняшнюю награду - орден Мужества - считает не только своей. Посвящает ее и своей жене.

«Хотелось бы в этот светлый праздник передать привет своей жене, которая меня ждет дома, которая все время со мной рядом на заставочке телефона. Честно говоря, все время про нее думаю», - говорит командир батальона по тылу, участник СВО Геннадий Лебедев.

Особое внимание в День семьи, любви и верности, конечно семьям. Алексей и Татьяна Чеснаковы вместе больше 30 лет. Десять из них работают в этом госпитале. Он - старший ординатор онкологического отделения, она - врач-кардиолог. В зону спецоперации по долгу службы их тоже командируют вместе. И они как никто другой понимают, как семейное тепло помогает не только медработникам, но и нашим военнослужащим.

«Роль жены - она настолько велика в процессе реабилитации. Поэтому очень хотелось бы, чтобы родственники больше принимали участие непосредственно. Да, там есть у нас современные препараты, современные технологии. Да, хирурги сейчас на высоте, много чего можем сделать. Но заботу родного человека, его участие в жизни каждого - это нельзя недооценивать», - считает врач-кардиолог Татьяна Чеснакова.

Как пример - случай Николая Харитонова. В 2023 году он добровольцем ушел на СВО. Был штурмовиком, в свою последнюю боевую задачу заводил группу. Затем - минно-взрывная травма, эвакуация. Его жена Надежда почти неделю ждала весточки от любимого. И вот - долгожданная встреча в госпитале Мандрыка. Теперь Надежда помогает в реабилитации. В интервью с нами они делятся, что за 28 лет совместной жизни не опускать руки даже в самых сложных ситуациях им помогает любовь.

«С первого момента нашей встречи, как я тебя увидел, я влюбился - я не знаю, кпак правильно это слово сказать - до сердца. Эта любовь никогда не уходила, не уйдет. Я просто тебя безумно люблю», - признается Николай Харитонов.

А теперь Надежда, как и жены других военнослужащих, кто приехал из разных городов, может полностью посвятить себя заботе о любимых, помогать мужьям восстанавливаться и не беспокоиться о вопросах проживания, транспорта. По указу Верховного главнокомандующего от мая прошлого года члены семей наших военнослужащих могут получить путевки в санаторно-курортную организацию, в которую военные направлены на медицинскую реабилитацию. А также - могут воспользоваться правом на бесплатный проезд до больницы, госпиталя, где они проходят лечение в стационарных условиях. Предоставлять гарантии помощи и следить за их исполнением - приоритетная задача для Минобороны, сообщила Анна Цивилева.

«Сейчас огромный пакет мер социальной поддержки, социальных гарантий, которые предоставляются и для военнослужащих, и для поддерживающих, конечно же, членов семьи. Это и выплаты, и льготы, социальные гарантии, связанные с устройством детей в детский сад, бесплатное питание для детей. То есть это меры и федерального, и регионального уровня», - рассказала председатель фонда «Защитники Отечества».

А во время общения с семьями военнослужащих вместе с начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрием Тришкиным, представителями социальных фондов, ведомств и начальником госпиталя Мандрыка Павлом Крайнюковым, Цивилева заслушала их предложения по вопросам обеспечения мер социальных гарантий, ходе лечения и условиях оказания медицинской помощи. Поддержку участников спецоперации и их родственников оказывают и в Едином центре поддержки, что выполняет функции московского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». За все время работы центра было оказано более 500 тысяч услуг.

«Центр построен таким образом, чтобы семья не оставалась один на один со своими какими-то нерешенными вопросами. Важно вместе сюда прийти. И здесь мы уже определим, какие меры поддержки необходимы семье, где, на каком этапе нужен координатор», - говорит заместитель директора Единого центра поддержки Юлия Николаева.

А кураторами могут стать и сами участники спецоперации. Как, например, Анатолий Жолубницкий. Он с женой Екатериной не первый год в браке, у них большая семья: две дочки, сын. Мы записывали это интервью больше двух часов, поговорили об их знакомстве, о страхах во время боевых выходов, о том, как говорили с детьми о СВО. К сожалению, мы не можем показать многого, но главное, что именно их семейное тепло помогало военнослужащим и тогда на передовой, и теперь в рамках работы центра.

«Когда у нас была возможность прислать гуманитарную помощь, мы собирали - у нас была группа нашего отряда, нашего взвода. И каждый раз, когда была отправка машины либо запрос от ребят, каждая жена, каждая семья собирала что-то свое своему мужчине. Мы знали каждый раз, что как только дойдет эта посылка, как только он ее вскроет, воин, любой воин, именно посылку от своей семьи, он воспрянет духом, он наберется сил», - говорит Екатерина Жолубницкая.

И главный совет от них и тем, кто уже счастлив в браке, и тем, кто только планирует создать свою семью, - верить в любовь и ценить каждого, кто рядом. Ведь поддержка близкого - это то, что поможет даже в самой трудной ситуации.