В госпитале Бурденко вручили дипломы выпускникам ординатуры

В главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко вручили дипломы выпускникам ординатуры. Это хирурги-травматологи, офтальмологи, нейрохирурги. У них огромный опыт оказания помощи, в том числе раненым ходе специальной военной операции. В Бурденко используются самые передовые технологии, многие из которых впервые применяются в стенах госпиталя.

Идет второй час микрохирургической операции. Каждое движение - с точностью до миллиметра. У микроскопа - Эдуард Ким, нейрохирург с почти тридцатилетним стажем спасает жизнь офицера. Ювелирными движениями врач отделяет опухоль от жизненно важных структур головного мозга. Многократное увеличение позволяет увидеть мельчайшие сосуды и нервные волокна.

Практически не отрываясь от окуляров операционного микроскопа, вместе с опытным нейрохирургом работает и молодой врач - ординатор. Для нее это важный шаг к получению профессии.

Пациент жаловался на сильную головную боль. Обследование показало крупную опухоль почти два сантиметра. Удалить новообразование планируют единым блоком, так снижается риск рецидива. В соседней операционной эндоскопическим методом пациенту удаляют кисту фасеточного сустава - это небольшой «мешочек» с жидкостью, который образуется рядом с суставом между позвонками. Вместе с кистой у пациента развился стеноз позвоночного канала, внутри которого проходят спинной мозг и нервы. Благодаря эндоскопии мышцы и другие мягкие ткани повреждаются меньше. И в этой операции рядом с врачом - будущий нейрохирург. Это ее последнее дежурство в качестве клинического ординатора. Спустя два года она выпускается и заканчивает обучение.

«Здесь каждый день ты помогаешь хирургам, ассистируешь. На втором году обучения и даже к концу первого года обучения давали операции небольшие. Я считаю, такого колоссального опыта ты не получишь нигде, как здесь», - рассказала клинический ординатор госпиталя Бурденко» Александра Антоненко.

ЗК. Главный военный госпиталь имени Бурденко -- первое в России государственное лечебное и образовательное учреждение. Основал сам Петр I. И одним из первых в стране госпиталь начал внедрять в работу врачей-ординаторов. Это позволяет молодым специалистам не только наблюдать, но и участвовать в лечении. Свою первую операцию еще в начале ординатуры как сейчас помнит нейрохирург Анастасия Кокарева. Говорит, тогда помогала врачам в удалении грыжи межпозвонкового диска. Два года трудилась здесь в качестве ординатора. После выпуска удалось остаться. С начала декабря прошлого года за ее плечами более девяноста сложнейших операций.

«Самая тяжелая и длинная операция была по удалению большой опухоли менингиомы, длилась она 9 часов. У нас активно включают в работу ординаторов, мы с первых дней подключаем их к тому, чтобы сами вели пациентов, позволяем ассистировать на операциях, тем самым отрабатываем мануальные навыки и со временем помогаем давать некоторые этапы операции, с доступа - сделать разрез, сделать трепанацию, зашить раны», - сказала врач-нейрохирург 66-го нейрохирургического отделения госпиталя Бурденко.

Сегодня в главном военном госпитале страны работают 14 направлений ординатуры: от хирургии и патологической анатомии до гематологии. Выпускники обладают уникальным опытом в лечении боевых ранений. Именно за этим бесценным опытом сюда ежегодно идут десятки новоиспечённых врачей.

«Моя история в госпитале Бурденко началась в 2024 году, когда я побывала на дне открытых дверей. Ходила в отделение реанимации и интенсивной терапии, поразила теплота и открытость врачей, которые так охотно делятся знаниями. Хочу работать именно с военным контингентом, мне нравится боевая патология, травматические аспекты», - отметила абитуриент госпиталя Анна Шарыгина.

И если для одних обучение в стенах военного госпиталя имени Бурденко только начинается, для других этот этап уже позади. Сегодня дипломы об окончании ординатуры получают 62 молодых врача. За каждым - сотни часов в операционных, десятки дежурств и главное - первый самостоятельный опыт, полученный рядом с лучшими специалистами.

«Наши выпускники помимо традиционных знаний, обязательных для своей специальности - получают большой колоссальный опыт оказания помощи раненым и пострадавшим в ходе СВО, используя самые современные технологии. У нас есть все основания гордится нашими выпускниками, а у них есть все основания гордится тем что получили путевку в жизнь и стали выпускниками великого учреждения, нашего военного госпиталя», - подчеркнул заместитель начальника ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко» МО РФ по научно-исследовательской работе Леонид Брижань.

В ближайшее время выпускники приступят к работе в больницах по всей стране. А кто-то останется уже в родных стенах старейшего и уникального госпиталя. И продолжат спасать жизни. Набор для будущих ординаторов уже открыт.