Дроны атаковали станцию «Краснодарская» газопровода «Голубой поток»

Украина атаковала компрессорную станцию «Краснодарская», которая задействована в экспорте российского газа в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что это было сделано для срыва бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящий момент ведутся работы по устранению повреждений. Благодаря оперативно принятым мерам удалось избежать нарушения поставок.

Ранее сообщалось, что три беспилотника в ночное время попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток». Тогда совместными действиями сил Минобороны РФ и мобильных оперативных групп атака была успешно отражена.