МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны атаковали станцию «Краснодарская» газопровода «Голубой поток»

Сейчас ведутся работы по устранению повреждений.
Анастасия Митина 08-07-2026 11:46
© Фото: Xinhua

Украина атаковала компрессорную станцию «Краснодарская», которая задействована в экспорте российского газа в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что это было сделано для срыва бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящий момент ведутся работы по устранению повреждений. Благодаря оперативно принятым мерам удалось избежать нарушения поставок.

Ранее сообщалось, что три беспилотника в ночное время попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток». Тогда совместными действиями сил Минобороны РФ и мобильных оперативных групп атака была успешно отражена.

#«Турецкий поток» #газпром #атаки
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 