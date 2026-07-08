МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллерия ГрВ «Запад» разрушила пункт управления тяжелыми дронами ВСУ

Уничтожение объекта обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.
08-07-2026 11:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 122-мм гаубицы Д-30, который уничтожил взлетно-посадочную площадку и пункт управления тяжелыми беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении.

По информации министерства, цель обнаружили в ходе воздушной разведки с использованием беспилотника. На опубликованном видео показано наблюдение за районом, где находилась площадка базирования тяжелых дронов, после чего демонстрируется работа артиллерийского расчета. Также на видео фиксируются результаты удара по объекту и взрывы.

В Минобороны сообщили, что огонь вел расчет гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». После получения координат артиллеристы навели орудие на цель и поразили ее уже вторым выстрелом.

По данным ведомства, в результате удара были уничтожены взлетно-посадочная площадка, пункт управления тяжелыми БПЛА, а также личный состав, боекомплект и имущество украинских подразделений. В министерстве заявили, что поражение объекта стало возможным благодаря взаимодействию артиллеристов и операторов разведывательных беспилотников и способствовало продвижению российских штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #д-30 #группировка запад #краснолиманское направление
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 