Артиллерия ГрВ «Запад» разрушила пункт управления тяжелыми дронами ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 122-мм гаубицы Д-30, который уничтожил взлетно-посадочную площадку и пункт управления тяжелыми беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении.

По информации министерства, цель обнаружили в ходе воздушной разведки с использованием беспилотника. На опубликованном видео показано наблюдение за районом, где находилась площадка базирования тяжелых дронов, после чего демонстрируется работа артиллерийского расчета. Также на видео фиксируются результаты удара по объекту и взрывы.

В Минобороны сообщили, что огонь вел расчет гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». После получения координат артиллеристы навели орудие на цель и поразили ее уже вторым выстрелом.

По данным ведомства, в результате удара были уничтожены взлетно-посадочная площадка, пункт управления тяжелыми БПЛА, а также личный состав, боекомплект и имущество украинских подразделений. В министерстве заявили, что поражение объекта стало возможным благодаря взаимодействию артиллеристов и операторов разведывательных беспилотников и способствовало продвижению российских штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.