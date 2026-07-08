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Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус Краснодар - Мелитополь

По сообщению губернатора Запорожской области, всех пассажиров оперативно эвакуировали.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 11:10
© Фото: Telegram/BalitskyEV

В Запорожской области беспилотник киевского режима атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мелитополь. Об этом написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло на автомобильной дороге в Приморском муниципальном округе. В автобусе было 11 человек - девять пассажиров и два водителя. Все они успели покинуть транспортное средство, никто не пострадал.

«На месте работают оперативные службы. Пассажиры оперативно эвакуированы», - говорится в публикации главы региона.

Балицкий назвал произошедшее вопиющим актом терроризма. Он подчеркнул, что целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами является грубейшим нарушением международного гуманитарного права.

#эвакуация #запорожская область #пассажирский автобус #Киевский режим #Евгений Балицкий #дроны всу
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