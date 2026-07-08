Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, пытаясь сделать фото

Со скалы в Пермском крае сорвались две туристки, одна из них погибла на месте, другая лежит в реанимации. Об этом сообщается на странице Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшую пятницу в селе Кын две девушки упали с камня "Желтый", одна скончалась на месте, другая находится в реанимации», - говорится в материале.

В Лысьвенской мэрии подчеркнули, что не стоит лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения, так как склоны крутые, а камни скользкие и неустойчивые. Также категорически запрещено сплавляться по реке без спасательного жилета.

По информации местных изданий, туристки забрались на скалу во время сплава, чтобы сфотографироваться. Одна из них сорвалась и упала в воду. Вторая прыгнула следом, чтобы спасти подругу.

Следственный комитет Прикамья в своем Telegram-канале уточняет, что погибшей было 45 лет. Ее подруге - 46. Обстоятельства произошедшего выясняет следственный отдел по городу Лысьва. Предварительно было установлено, что 3 июля во время самоорганизованного сплава по реке Чусовая женщины поднялись на скалу, чтобы сфотографироваться. Одна из женщин сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая туристка при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы, она была госпитализирована.

Следователи провели осмотр места происшествия. Они допрашивают свидетелей. Назначены необходимые судебные экспертизы.