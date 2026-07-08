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В Пакистане пропал с радаров грузовой Boeing с пятью членами экипажа

Борт пропал с радаров над Аравийским морем примерно в 250 километрах к западу от пакистанского города Карачи.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 10:42
© Фото: vk.com, vim_airlines, Global Look Press

Пакистанские власти ведут операцию по поиску грузового самолета Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways с пятью членами экипажа. Об этом пишет The Express Tribune.

Уточняется, что борт следовал по маршруту Шарджа-Карачи. Он пропал с радаров над Аравийским морем примерно в 250 километрах к западу от пакистанского города Карачи.

«Зафиксировано быстрое снижение и резкое изменение курса самолета, после чего связь с ним была потеряна», - говорится в заявлении Управления аэропортов Пакистана.

За несколько минут до этого пилот доложил о проблеме с навигационной системой. Сообщается, что предварительные данные технологии отслеживания воздушных судов ADS-B указывают на потерю высоты. За ней последовал ее набор, а затем вторая, внезапная и резкая потеря высоты. Последние данные поступили диспетчерам, когда самолет находился на высоте 355 метров, его вертикальная скорость достигала 6 827 метров в минуту.

К месту предполагаемого падения борта направили фрегат пакистанских ВМС PNS Zulfiqar, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 Erieye, турбовинтовой самолет ATR-72. Также в поисковой операции задействовано коммерческое судно «Лахор», принадлежащее Пакистанской национальной судоходной корпорации.

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