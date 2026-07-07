«Поддерживать друг друга»: ветераны СВО о возвращении в мирную жизнь

Ветеран СВО Сергей Фомин уже полностью привык к карбоновой ноге. В марте 2024 года доброволец выполнял воинский долг под Кременной. В блиндаж наших бойцов тогда залетел дрон-камикадзе боевиков ВСУ.

«Все загорелось, все ярко, короче - непонятно. Я сразу жгут взял, потому что там секунды - я понимаю что просто "вытеку". Контуженный и один в плечо раненый товарищ - вот они меня тащили: "Фома, не переживай, дотащим - мы своих не бросаем"», - вспоминает Фомин.

За полгода до потери конечности «Фома» вытащил одного из раненых товарищей из-под снайперского огня. Много раз участвовал в штурмах - награжден Орденом Мужества и медалью «За отвагу».

«Эти два ранения получил - каждое из них могло закончиться трагически, но я выжил благодаря вере. Значит, живем дальше - значит, для чего-то это нужно», - рассказывает Фомин.

После возвращения из госпиталя Сергей проводит «Уроки мужества». Учится на юриста, в свободное время занимается картингом и ходит под парусом по Финскому заливу.

Ветеран Владиславом Буравлев на СВО тоже потерял ногу. На Запорожском направлении санинструктор десантно-штурмового полка во время эвакуации раненого наступил на мину. Но не смотря на ранение продолжал командовать группой - уже на носилках.

«Как в кино - сам подрыв в замедленном действии. Потом раз - резко лежишь... в ушах все звенит. Я находился все равно в трезвом уме, хоть и не в добром здравии. Когда их командир, санинструктор, был ранен - ребята немножко подрастерялись. Я их "скомпоновал" - сказал, что надо закончить работу, завершить эвакуацию», - вспоминает Буравлев.

В госпитале Владислав твердо решил: когда придет в себя - займется общественной деятельностью. После реабилитации устроился на работу в отдел защиты государственной тайны военного комиссариата Петербурга.

«Главной задачей для себя вижу помощь другим ветеранам и служение на благо Отечеству. Есть ребята, которые возвращаются с посттравматическим расстройством. И если мы их бросим - вернуться им из этого состояния будет гораздо тяжелее. Наша задача, как боевого братства, поддерживать друг друга и возвращать к мирной жизни», - объясняет Буравлев.

С трибуны выступает Максим Голубев, гвардии рядовой 45-й бригады спецназа ВДВ. Боец с позывном Малюта участвовал в освобождении Херсонской области. Награжден медалью Суворова. После тяжелой травмы спины вернулся в тыл. В своих лекциях рассказывает школьникам и студентам о военных преступлениях боевиков ВСУ.

«Они обстреливали, работали артиллерией и всеми остальными возможными видами вооружения именно по гражданским объектам. Разбомбленная церковь, разбитый дом - это как раз характерный пример объектов невоенного назначения. Именно на этих простых примерах житейских показал, с чем столкнулись такие же обычные люди, дети... гражданские люди», - рассказывает Голубев.

Пройти реабилитацию и адаптироваться к мирной жизни героям СВО помогает фонд «Защитники Отечества». Наши парни каждый день доказывают, что сила духа русского солдата способна преодолеть любые физические преграды. Эти бойцы продолжают служить Родине, даже находясь в глубоком тылу.