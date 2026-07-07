Российским руферам грозит 20 лет тюрьмы за подъем на Эмпайр-стейт-билдинг

Российским руферам, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит до 20 лет тюрьмы. Им предъявили три обвинения по уголовным статьям.

Действия руферов квалифицируются как безрассудная угроза жизни, преступное причинение вреда имуществу и кража со взломом. По каждому обвинению предусмотрено наказание до семи лет. Еще одно обвинение - административное, за проникновение на крышу здания.

У администрации Эмпайр-стейт-билдинг претензий к экстремалам нет. Если вердикт будет обвинительным, то суд имеет право сложить все сроки, тогда выйдет больше 20 лет. Также влюбленным могут выбрать менее серьезное наказание, и они выйдут на свободу по истечении самого длительного из них.

На предварительных слушаниях пара не признала вину, а их адвокат назвал обвинения чрезмерными. Пока руферов отпустили без залога до заседания, которое состоится в конце августа.

Ранее россияне Ангелина Николау и Иван Биркус 2 июля взобрались на шпиль небоскреба высотой 443 метра. Там они развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».