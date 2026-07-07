Мемориальный кабинет Сергея Михалкова открылся в Москве

В Москве в штаб-квартире Союза писателей России открыли мемориальный кабинет писателя Сергея Михалкова. Церемония открытия прошла при участии помощника президента России Владимира Мединского и народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова. Среди гостей были члены семьи писателя, включая его внуков и правнуков, таких как режиссеры Егор Михалков-Кончаловский, Степан и Артем Михалковы.

Никита Михалков отметил, что кабинет будет служить напоминанием о великом таланте и характере его отца.

«То, что он сделал и делал в своей жизни, это сделано надолго. И эта память дает основание понимать, что всех этих почестей он заслужил именно своим величайшим талантом и своим потрясающим, открытым и очень трепетным характером», - сказал режиссер.

Экспозиция кабинета включает фотографии, книги, рукописи и личные вещи писателя, а также фигурки известного персонажа его произведений - дяди Степы. Среди экспонатов - «Автограф века», запись нот гимна Советского Союза и первая пластинка автора. В витрине представлен костюм писателя, а рядом с его рабочим столом - копии государственных наград. Также в кабинете находится икона Казанской Божьей Матери и флаг Союза писателей СССР.

Владимир Мединский подчеркнул, что флаг Союза писателей СССР, сохраненный Сергеем Михалковым, символизирует преемственность организации.

«Открытие здесь, в этом историческом здании, которое в 1970 году с приходом во главу Союза Сергея Владимировича Михалкова было передано правительством под человека, как говорится сейчас, под руководителя, было передано Союзу писателей РСФСР. Вот это здание мы возродили. И здесь рабочий кабинет Сергея Владимировича. Напротив - рабочий кабинет его заместителя, Юрия Бондарева, который мы открыли буквально пару недель назад. И это дом всех российских писателей, как это и задумывалось, как это и делал Сергей Владимирович Михалков», - отметил помощник президента.

Мединский также подчеркнул, что важно помнить тех, кто создал Союз писателей, культуру и литературу страны. Он добавил, что кабинет останется рабочим местом главы Союза писателей России.