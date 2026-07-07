МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У манула Тимофея появились три претендентки на «лапу и сердце»

Светлана Акулова рассказала, что после подбора пары в вольере установят камеры. Но посетители не смогут наблюдать за котами, чтобы не мешать им.
Гоар Хачатурян 07-07-2026 17:53
© Фото: Telegram/Moscowzoo_official

У манула Тимофея из Московского зоопарка появились три претендентки на «лапу и сердце». Этот небольшой секрет раскрыла журналистам генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она рассказала, что зоопарк уже получил фото кандидаток.

«Дальше нас ждет длительная процедура: проверка на родство, оценка состояния здоровья, готовность самки к переезду. И даже при успешном прохождении всех этих этапов - никто не гарантирует, что Тимофей и его потенциальная избранница понравятся друг другу. Манулы - создания свободолюбивые, и их симпатии непредсказуемы», - поделилась она.

По словам Акуловой, когда Тимофею подберут подходящую пару, посетители не смогут наблюдать за ними, чтобы не помешать процессу. При этом в вольере будет установлено видеонаблюдение.

Невесту для манула начали искать еще в августе прошлого года. Светлана Акулова отмечала, что специалисты зоопарка посещают различные питомники и заповедники, чтобы подобрать для Тимофея пару «редкой крови».

В апреле для манула подобрали невесту из Японии, однако зооботанический парк Хигасияма заявил, что не сможет отдать ее в Москву. Представители парка объяснили это тем, что обе кошки в их зоопарке арендованные. Кроме того, вторая самка оказалась «очень пожилой» и, вероятнее всего, не смогла бы дать потомство.

Напомним, что ранее были собраны деньги на сохранение популяции манулов на их Родине - в Забайкальском крае. Участники форума «Новые горизонты», который прошел в Чите, внесли свой вклад в сохранение популяции диких манулов в Даурском заповеднике, приобретая игрушки - талисманы форума.

#Москва #московский зоопарк #светлана акулова #манул тимофей
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 